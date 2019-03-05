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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              71 500

              Компрессор воздушный (штукатурная станция)

              Телефон
              +79811204444
              Продавец
              Немецкие технологии 98
              0
              Описание товара
              Воздушный компрессор К2 для штукатурной станции PFT

              (и других аналогичных станций)

              Производитель: PFT, Германия.
              Гарантия качества, низкая цена.
              Запчасти для штукатурных станций в наличии, шитрокий ассортимент!

              Ремонт штукатуных станций (в том числе ремонт компрессоров), крупный сервисный центр, гарантия на все виды работ!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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