Компрессор воздушный (штукатурная станция)

Описание товара

Воздушный компрессор К2 для штукатурной станции PFT



(и других аналогичных станций)



Производитель: PFT, Германия.

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