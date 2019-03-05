Быстроразъемные соединения (БРС) Perrot

Описание товара

Быстроразъемные соединения (БРС)

Тип Perrot. Широкая линейка размеров.

Цена от производителя! Гарантия высочайшего качества.

Отправка по всей России. Доставка до транспортных компаний - бесплатно!

Любые виды соединений в наличии и под заказ.