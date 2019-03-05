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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              1 300

              Сигнализация для дачи и гаража

              Телефон
              +79814754055
              Продавец
              Спектрум
              0
              Описание товара
              Простая и очень надёжная сигнализация - ревун для охраны Вашего дома, дачи, квартиры, гаража или теплицы c встроенным датчиком движения и сиреной.

              Преимущества данной модели:
              - низкая стоимость
              - простота в установке и использовании
              - два варианта подключения питания(от батареек или от блока питания)
              - инструкция на русском языке
              - рабочий температурный диапазон t = -20 .. +40°C
              - угол зоны охвата 110°
              - Громкость сирены 110 dB
              - дальность срабатывания до 5 метров
              - напряжение питания 6 вольт.
              - работает и днем и ночью
              - комплекта батарей хватит примерно на полгода.
              Гарантия 1 год.
              Наш адрес: ул. Горького 55 (ТЦ 55), павильон 5
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