Сигнализация для дачи и гаража

Простая и очень надёжная сигнализация - ревун для охраны Вашего дома, дачи, квартиры, гаража или теплицы c встроенным датчиком движения и сиреной.
Преимущества данной модели: - низкая стоимость - простота в установке и использовании - два варианта подключения питания(от батареек или от блока питания) - инструкция на русском языке - рабочий температурный диапазон t = -20 .. +40°C - угол зоны охвата 110° - Громкость сирены 110 dB - дальность срабатывания до 5 метров - напряжение питания 6 вольт. - работает и днем и ночью - комплекта батарей хватит примерно на полгода. Гарантия 1 год. Наш адрес: ул. Горького 55 (ТЦ 55), павильон 5