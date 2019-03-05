Сигнализация для дачи и гаража

Описание товара

Простая и очень надёжная сигнализация - ревун для охраны Вашего дома, дачи, квартиры, гаража или теплицы c встроенным датчиком движения и сиреной.



Преимущества данной модели:

- низкая стоимость

- простота в установке и использовании

- два варианта подключения питания(от батареек или от блока питания)

- инструкция на русском языке

- рабочий температурный диапазон t = -20 .. +40°C

- угол зоны охвата 110°

- Громкость сирены 110 dB

- дальность срабатывания до 5 метров

- напряжение питания 6 вольт.

- работает и днем и ночью

- комплекта батарей хватит примерно на полгода.

Гарантия 1 год.

Наш адрес: ул. Горького 55 (ТЦ 55), павильон 5