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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              3 250

              Бытовой счетчик газа сгбэт G2,5; G4"Сигнал"

              Телефон
              +79824819966
              Продавец
              ПЕРМЭКОПРОМ
              0
              Описание товара
              Бытовой счетчик газа СГБЭТ G2,5; G4"Сигнал"
              Вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор
              Присоединительные параметры: G1 1/4
              Измеряемый расход газа: 0,025/4; 0,04/6
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