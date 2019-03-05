Бачек автономного отопителя Планар, Webasto

Описание товара

Продам бак топливный 7 литров для автономных отопителей всех марок. Бачок укомплектован штуцером, специальной крышкой с клапаном и полимерным уплотнителем, не разрушающимся при контакте с дизтопливом.



Новые Бачки для автономного отопителя

7 литров



отправка в регионы от 15 шт

500 при заказе от 15 шт.



Много. новые