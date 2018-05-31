Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-40Н гладкая и рифленая поверхность

Описание товара

Газовый аппарат контактной обработки ГАКО-40Н предназначен для приготовления пищи путем непосредственного контакта греющей чугунной поверхности с одной стороной обрабатываемого продукта, полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологических линий.Работает как на природном, так и на сжиженном газе. Жарочная поверхность 394х648 мм имеет одну половину с гладкой поверхностью, другую с рифленой. На лицевой панели расположен лоток для сбора масла. В комплекте съемная форсунка под сжиженный газ. Пьезорозжиг. Регулируемые по высоте ножки. Может быть установлен на модуль нижний МН-02 700 серии.