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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              5 150 000

              Дом 230 м² на участке 6 сот.

              Телефон
              +79818237948
              Продавец
              АВРОРАФИНАНС
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              Описание товара
              Ленинградская область, Выборгский район, СНТ «Правдинское» зимний дом 230 кв.м. Прекрасный теплый дом можно использовать как для круглогодичного проживания, так и для летнего отдыха. Участок ровный, солнечный, 6 сотки. На участке красивый газон, гараж. Электричество подключено (3 фазы), зимний водопровод. В доме два этажа. На первом этаже (145, м 2): просторная светлая
              кухня-гостиная с печкой, спальня, душ и туалет, кладовка, большая прихожая. На втором этаже (85 м2). : две спальни. Хороший подъезд к дому. 65 км. от метро Парнас.
              Звоните, договоримся о просмотре! Один собственник
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