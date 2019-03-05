Дом 230 м² на участке 6 сот.

Описание товара

Ленинградская область, Выборгский район, СНТ «Правдинское» зимний дом 230 кв.м. Прекрасный теплый дом можно использовать как для круглогодичного проживания, так и для летнего отдыха. Участок ровный, солнечный, 6 сотки. На участке красивый газон, гараж. Электричество подключено (3 фазы), зимний водопровод. В доме два этажа. На первом этаже (145, м 2): просторная светлая

кухня-гостиная с печкой, спальня, душ и туалет, кладовка, большая прихожая. На втором этаже (85 м2). : две спальни. Хороший подъезд к дому. 65 км. от метро Парнас.

Звоните, договоримся о просмотре! Один собственник