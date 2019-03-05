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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              900 000

              Участок 6 сот. (СНТ, ДНП)

              Телефон
              +79818237948
              Продавец
              АВРОРАФИНАНС
              0
              Описание товара
              Продается ровный, сухой, подготовленный для строительства земельный участок в 60 км от СПб (СНТ Рассвет), площадью 6 сот. Родник с питьевой водой на участке, эл-во - по границе участка, газ планируется. Вблизи Ладога- 15 км. В 3 км - горнолыжный курорт Игора - для любителей активного отдыха. В районном центре
              Сосново, расположенном в 6 км- хорошая социальная инфраструктура: магазины, банк, школа, поликлиника, отделение полиции, ДК, рынок Удобное транспортное сообщение: до СПб можно добраться на автобусе и электричке, по новой трассе по
              Приозерскому шоссе до м:"Пр. Просвещения"- 30 мин. В собственности более 3-х лет, документы готовы. Возможен торг
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