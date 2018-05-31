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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              127 700

              Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49ЖШ

              Телефон
              88002006615
              Продавец
              ДЕЛЬТА-ИНЖИНИРИНГ
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              Описание товара

              Предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечке мелкоштучных кулинарных изделий.Плита имеет три горелки по 5,5 кВт и одну мощную горелку - 7,5 кВт. Плита снабжена системой поджига и устройством газ-контроль. Внизу - жарочный шкаф с одним противнем GN 2/1 и одной решеткой того же размера, изготовленные из нержавеющей стали. Рабочий диапазон температуры духовки 120-3200 С. Плита имеет регулируемые по высоте ножки. В комплекте поставляются дополнительные съемные форсунки под сжиженный газ.

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