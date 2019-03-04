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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              1 472

              Постельное белье из Ивановской бязи люкс, Хаски

              Телефон
              +74932215065
              Продавец
              ИвCтиль
              0
              Описание товара
              Бязь  – это натуральная  хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения. Она является  основным  видом  ткани для пошива постельного белья. Бязевое бельё, по свидетельству хозяек, выдерживает «бесконечное» число стирок, к тому же стоит сравнительно недорого.  Стоит также отметить такие свойства бязи, как: гигиеничность,экологическая чистота, лёгкость и способность на долгие годы сохранять яркость рисунка. Бязь люкс по своим свойствам:  мягкости, нежности и плотности,  очень близка к поплину, но гораздо выгоднее по цене. Наши КПБ производятся только из бязи Российских фабрик, что позволяет отследить качество ткани  и удерживать цену на производимые из нее КПБ. Наши бязевые комплекты шьются из ткани 220см, что позволяет делать простыни и пододеяльники без лишних швов. Комплекты постельного белья из бязи люкс не требуют специального ухода: их можно стирать в стиральной машине при температуре  40˚ С и гладить при температуре до 110˚ С. Такое постельное белье при всех своих высоких эксплуатационных качествах стоит относительно недорого.Ткань   –    100%  хлопок, РоссияПлотность ―   115 – 120  гр/м2Упаковка евро стандарт – (силикон/ «кирпич»).  Преимущества наших  комплектов из бязи люкс:  1.      Высшее качество по доступной цене.2.      Ткани только российских производителей  ― гарантируют качество.3.      Разнообразные  и актуальные  дизайны.4.      Ткань 220см – позволяет делать простыни бесшовными.
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