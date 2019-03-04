Постельное белье из Ивановской бязи люкс, Хаски

Описание товара

Бязь – это натуральная хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения. Она является основным видом ткани для пошива постельного белья. Бязевое бельё, по свидетельству хозяек, выдерживает «бесконечное» число стирок, к тому же стоит сравнительно недорого. Стоит также отметить такие свойства бязи, как: гигиеничность,экологическая чистота, лёгкость и способность на долгие годы сохранять яркость рисунка. Бязь люкс по своим свойствам: мягкости, нежности и плотности, очень близка к поплину, но гораздо выгоднее по цене. Наши КПБ производятся только из бязи Российских фабрик, что позволяет отследить качество ткани и удерживать цену на производимые из нее КПБ. Наши бязевые комплекты шьются из ткани 220см, что позволяет делать простыни и пододеяльники без лишних швов. Комплекты постельного белья из бязи люкс не требуют специального ухода: их можно стирать в стиральной машине при температуре 40˚ С и гладить при температуре до 110˚ С. Такое постельное белье при всех своих высоких эксплуатационных качествах стоит относительно недорого.Ткань – 100% хлопок, РоссияПлотность ― 115 – 120 гр/м2Упаковка евро стандарт – (силикон/ «кирпич»). Преимущества наших комплектов из бязи люкс: 1. Высшее качество по доступной цене.2. Ткани только российских производителей ― гарантируют качество.3. Разнообразные и актуальные дизайны.4. Ткань 220см – позволяет делать простыни бесшовными.