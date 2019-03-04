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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              3 995

              Мужской халат АТЛЕТИК, с капюшоном Длинный, Да, Да, Да, 54 56 (XXL), Домашний, Синий

              Телефон
              +74932215065
              Продавец
              ИвCтиль
              0
              Описание товара
              БЕСПЛАТНАЯ доставка!Халат мужской с капюшоном АТЛЕТИКТкань - верх-велюр - 80% хлопок - 20% бамбук, внутри махра - 80% хлопок, 20% бамбук, ТурцияХалат с двухслойным капюшоном из велюра,Цвета:  темно-синий, светло-синий и серыйРазмеры: от 46 до 58. Большемерят и подходят на рост 185 и выше.Эксклюзивные мужские халаты для мужчин, предпочитающих современный, спортивный стиль!Материалы, из которых изготовлены данные халаты прекрасно впитывают влагу и  подходят так же для одевания их после бани и сауны. Отличный подарок для любого мужчины!
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