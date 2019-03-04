Мужской халат АТЛЕТИК, с капюшоном

Описание товара

БЕСПЛАТНАЯ доставка!Халат мужской с капюшоном АТЛЕТИКТкань - верх-велюр - 80% хлопок - 20% бамбук, внутри махра - 80% хлопок, 20% бамбук, ТурцияХалат с двухслойным капюшоном из велюра,Цвета: темно-синий, светло-синий и серыйРазмеры: от 46 до 58. Большемерят и подходят на рост 185 и выше.Эксклюзивные мужские халаты для мужчин, предпочитающих современный, спортивный стиль!Материалы, из которых изготовлены данные халаты прекрасно впитывают влагу и подходят так же для одевания их после бани и сауны. Отличный подарок для любого мужчины!