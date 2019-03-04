Мужской халат Спортивный, махра с капюшоном

Описание товара

Халат мужской Спортивный с капюшоном, махраТкань ― махра ― 100% хлопок, плотность 350грЦвета: Черный с бордовой окантовкой, синий с черной окантовкой, бордовый с черной окантовкой, коричневый с черной окантовкой и серый с черной окантовкой(Цвет указывайте в комментарии к заказу!)Размеры: от 46 до 58 , длинна средняя, рукав ― длинныйЭксклюзивные мужские халаты для мужчин, любящих активный образ жизни и предпочитающих спортивный стиль в одежде даже дома! Материалы, из которых изготовлены данные халаты прекрасно впитывают влагу, а соответственно подходят и для одевания их после бани и сауны.