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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              2 635

              Мужской халат Спортивный, махра с капюшоном

              Телефон
              +74932215065
              Продавец
              ИвCтиль
              0
              Описание товара
              Халат мужской Спортивный с капюшоном, махраТкань ― махра ― 100% хлопок, плотность 350грЦвета: Черный с бордовой окантовкой,  синий с черной окантовкой, бордовый с черной окантовкой, коричневый с черной окантовкой и серый с черной окантовкой(Цвет указывайте в комментарии к заказу!)Размеры: от 46 до 58 , длинна средняя, рукав ― длинныйЭксклюзивные мужские халаты для мужчин, любящих активный образ жизни и  предпочитающих спортивный стиль в одежде даже дома! Материалы, из которых изготовлены данные халаты прекрасно впитывают влагу, а соответственно подходят и для одевания их после бани и сауны.
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