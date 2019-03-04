Капюшон Машенька кролик рекс белого цвета

Описание товара

В нашем интернет магазине от производителя Вы сможете купить оптом и в розницу альтернативу меховой шапке - меховой капюшон с шарфом - это самый модный аксессуар из меха во всех именитых коллекциях. Меховой капюшон можно использовать в качестве отдельного аксессуара к одежде. Капюшон является актуальной модной тенденцией сезона осень-зима. Покупка такого изделия из меха станет лучшим способом, подтверждающим Ваше стремление быть всегда в тренде и следовать моде. Меховой капюшон выполнен меха кролика REX белого цвета. Дополнен капюшон ажурным вязаным шарфом и переплетен полосками из кролика REX . На капюшоне имеется застежка, позволяющая зафиксировать его под подбородком. Капюшон дополнен прекрасными помпонами, позволяющими зафиксировать шарф сзади.