Шкаф жарочный газовый ШЖГ-1

Описание товара

Шкаф жарочный газовый типа ШЖГ-1 предназначен для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки мелкоштучных мучных изделий и запекания творожных блюд на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.Духовка имеет три эмалированных противня 530х470х30 мм. Изделие имеет плавную регулировку температуры в жарочном шкафу в диапазоне 100-280 С. Нагрев осуществляется горелкой, равномерно распределяющей тепло в объеме жарочного шкафа. Изделие имеет крашенные подставку, боковые и заднюю стенки и эмалированную духовку. Шкаф имеет регулируемые по высоте ножки. Газовый шкаф ШЖГ-1 подключается к магистральному газопроводу или баллону со сжиженным газом.