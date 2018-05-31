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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              56 700

              Шкаф жарочный газовый ШЖГ-1

              Телефон
              88002006615
              Продавец
              ДЕЛЬТА-ИНЖИНИРИНГ
              0
              Описание товара

              Шкаф жарочный газовый типа ШЖГ-1 предназначен для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки мелкоштучных мучных изделий и запекания творожных блюд на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.Духовка имеет три эмалированных противня 530х470х30 мм. Изделие имеет плавную регулировку температуры в жарочном шкафу в диапазоне 100-280 С. Нагрев осуществляется горелкой, равномерно распределяющей тепло в объеме жарочного шкафа. Изделие имеет крашенные подставку, боковые и заднюю стенки и эмалированную духовку. Шкаф имеет регулируемые по высоте ножки. Газовый шкаф ШЖГ-1 подключается к магистральному газопроводу или баллону со сжиженным газом.

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