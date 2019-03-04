Меховая шляпа Венец из мутона

Описание товара

Материал: мех мутона. Размер: 55-59В нашем интернет-магазине представлен широкий модельный ряд модных женских шапок из меха мутона. Самые последние поступления и новинки зимних шапок всегда представлены в нашем магазине. Шляпа - одна из разновидностей головного убора - стильный и полезный головной убор. Меховая шляпа - это такой аксессуар, который необходим в гардеробе любой стильной девушки. Такой головной убор подойдет под неимоверное количество нарядов, от строго пиджака до кожаной куртки, и никогда не потеряет актуальность. В нашем интернет-магазине Вы можете купить качественную меховую шляпу из натурального меха мутона. Декорирована шляпа украшением в форме цветка. Подклад оснащен регулятор размера.