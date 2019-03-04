Объемный берет на ножке Валентина из мутона

Описание товара

Материал: натуральный мех мутона. Размер: 56-60. Женский берет на ножке ― это мягкий головной убор классической формы. Вообще, меховые головные уборы способны длительное время создавать красивый внешний вид, поэтому классические формы меховых шапок более стабильны к изменениям моды и длительное время несут свою модную тенденцию. Данная модель шапочки изготовлена из цельной мутоновой шкурки и дополнена брошью. Такая модель зимнего мягкого берета на ножке отлично подойдет любой современной женщине. Сочетание в берете формы звездочки, которая аккуратно посажена на перфорированную ножку, придает объем данной модели, который предпочитают многие дамы. Стильный берет из меха мутона прекрасно дополнит Ваш зимний гардероб и придаст Вам еще больше роскоши и шика. В модном берете на ножке вставлен колпак с регулятором размера, что создает дополнительный комфорт, уют и надежную защиту в зимний мороз и ветряную погоду. Возможно изготовление женского зимнего берета в других цветах по желанию заказчика, при наличии меха на складе. Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание, что специфика мехового производства такова, что оттенки меха одно и того же цвета могут незначительно отличаться. Фурнитура, которой дополнены наши изделия (броши, стразы, пуговички и украшения меховые), также могут отличаться по форме и количеству от заявленных на фото. Если вы хотите быть модной и всегда в центре внимания, Вам обязательно надо купить недорогой берет из натуральной овчины в интернет магазине от компании"МехМарт"