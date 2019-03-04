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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              9 900

              Зимний павловопосадский платок капюшон с мехом Елизавета Платок Шафран

              Телефон
              +78007007015
              Продавец
              МехМарт
              0
              Описание товара
              Мех: норка.Материал: Платок павловопосадский с шелковой бахромой"Шафран", размер 89 на 89 см., 100 % шерсть. Изделие утеплено и дополнено кнопками. Не знаете где купить меховой капюшон из норки и павловопосадского шерстяного платка? МехМарт ― производитель головных уборов, предлагает Вам купить меховой платок ― капюшон, его часто покупателю называют паук из норки и платка.  Норка на меховом платке черного цвета. В этом сезоне павловопосадский платок с мехом очень популярен и пользуется спросом среди покупателей, которые следят за тенденциями в мире меховых головных уборов. Стильное сочетание платка и меха норки уже по достоинству оценили не только в России, но и за ее пределами. Для пошива используется настоящий платок павловопосадской платочной мануфактуры с шелковой бахромой размером 89 на 89 см.Любая женщина хочет выглядеть модно и красиво и не быть похожей на всех. Поэтому по Вашему желанию мы может выполнить комплект из одного и того же павловопосадского платка. Например, изготовить муфту, капюшон, капор, варежки, ушанку, боярочку, сумку, резиночку для волос, подушку или игрушку. Вообщем, воплотить все ваши желания в жизнь. Такое изделие может стать оригинальным подарком на любой праздник. Наши клиенты заказывают платки как подарок на День Рождение или подарок на Новый Год и Рождество. А Вы знаете, что подарки должны быть необычными, натуральными, уникальными и полезными. Подарите своим близким изделие из платков с мехом в русском стиле!!! Вы можете заказать сумку, муфту, капюшон, платок, капор и варежки, выполненные в едином стиле из одного и тоже платка. Приятных Вам покупок! С Уважением, Ваш МехМарт Если у Вас возникли вопросы, звоните 8-800-700-70-15, мы с радостью ответим и проконсультируем
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