Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              7 900

              Павловопосадский зимний платок Снегурочка Садко 125x125 см

              Телефон
              +78007007015
              Продавец
              МехМарт
              0
              Описание товара
              Утепленный павловопосадский платок"Садко" на голову с мехом норки. Павловопосадский зимний платок зеленого цвета украшен шелкововой бахромой и имеет размер 125см на 125см.Не знаете где купить настоящий павловопосадский шерстяной платок с мехом норки? МехМарт ― производитель головных уборов, предлагает Вам купить меховой платок .  В этом сезоне павловопосадский платок с мехом очень популярен и пользуется спросом среди покупателей, которые следят за тенденциями в мире меховых головных уборов. Стильное сочетание платка и меха норки уже по достоинству оценили не только в России, но и за ее пределами. Для пошива используется большой платок павловопосадской платочной мануфактуры с шелковой бахромой размером 125 на 125 см. Приятных Вам покупок! С Уважением, Ваш МехМарт Если у Вас возникли вопросы, звоните 8-800-700-70-15, мы с радостью ответим и проконсультируем
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store