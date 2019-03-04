Павловопосадский зимний платок Снегурочка Садко 125x125 см

Описание товара

Утепленный павловопосадский платок"Садко" на голову с мехом норки. Павловопосадский зимний платок зеленого цвета украшен шелкововой бахромой и имеет размер 125см на 125см.Не знаете где купить настоящий павловопосадский шерстяной платок с мехом норки? МехМарт ― производитель головных уборов, предлагает Вам купить меховой платок . В этом сезоне павловопосадский платок с мехом очень популярен и пользуется спросом среди покупателей, которые следят за тенденциями в мире меховых головных уборов. Стильное сочетание платка и меха норки уже по достоинству оценили не только в России, но и за ее пределами. Для пошива используется большой платок павловопосадской платочной мануфактуры с шелковой бахромой размером 125 на 125 см. Приятных Вам покупок! С Уважением, Ваш МехМарт Если у Вас возникли вопросы, звоните 8-800-700-70-15, мы с радостью ответим и проконсультируем