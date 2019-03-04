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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              2 900

              Меховая шапка Буратино из кролика REX коричневый

              Телефон
              +78007007015
              Продавец
              МехМарт
              0
              Описание товара
              Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на то, что цветовая гамма шкур меняется. При заказе уточняйте наличие цветовой гаммы меха кролика рекс.Зимний головной убор изготовлен из меха кролика rex коричневого цвета. Сзади шапка украшена роскошным хвостом, который декорирован брошью, бубонами и полосками из меха песца Shadow. Такая модель модной и стильной шапочка выполнена по современной технологии из трикотажной основы, на которую нашиты полоски из меха кролика рекс. Эти шапки отличаются своей легкость, они уютные, теплые и доступные по цене. Прекрасно держат форму, великолепны в носке и удобны в хранении. Шапочка не нуждается в подкладе и имеет универсальный размер. Этот теплый и комфортный женский аксессуар Вы можете купить в интернет-магазине головных уборов по привлекательной цене.
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