Меховая шапка Буратино из кролика REX коричневый

Описание товара

Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на то, что цветовая гамма шкур меняется. При заказе уточняйте наличие цветовой гаммы меха кролика рекс.Зимний головной убор изготовлен из меха кролика rex коричневого цвета. Сзади шапка украшена роскошным хвостом, который декорирован брошью, бубонами и полосками из меха песца Shadow. Такая модель модной и стильной шапочка выполнена по современной технологии из трикотажной основы, на которую нашиты полоски из меха кролика рекс. Эти шапки отличаются своей легкость, они уютные, теплые и доступные по цене. Прекрасно держат форму, великолепны в носке и удобны в хранении. Шапочка не нуждается в подкладе и имеет универсальный размер. Этот теплый и комфортный женский аксессуар Вы можете купить в интернет-магазине головных уборов по привлекательной цене.