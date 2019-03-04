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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              3 600

              Зимняя женская шапка из кролика рекс Снопик

              Телефон
              +78007007015
              Продавец
              МехМарт
              0
              Описание товара
              Материал: мех кролика REX, мех лисы чернобурки, трикотажная основа. Женская меховая шапка"Снопик" изготовлена из меха кролика REX черного цвета и дополнена роскошной лисой чернобуркой.  В данной модели на вязанную основу вертикально нашиваются полоски меха кролика REX. Технология пошива головного убора из трикотажной основы дает возможность владелице шапочки ощутить комфорт и практичность в носке, удобство в хранении. Шапочка не нуждается в подкладе и имеет универсальный размер. Уже не первый год на пике моды остается полюбившаяся всем меховая шапка из меха кролика REX. Став обладательницей такой женскую меховой шапки снопик Вы всегда будете модной, изысканной, эпатажной и гламурной.Возможно изготовление шапки с нашивкой из лисы чернобурки в различной цветовой гамме по Вашему желанию, при наличии меха на складе.
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