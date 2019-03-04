Зимняя женская шапка из кролика рекс Снопик

Описание товара

Материал: мех кролика REX, мех лисы чернобурки, трикотажная основа. Женская меховая шапка"Снопик" изготовлена из меха кролика REX черного цвета и дополнена роскошной лисой чернобуркой. В данной модели на вязанную основу вертикально нашиваются полоски меха кролика REX. Технология пошива головного убора из трикотажной основы дает возможность владелице шапочки ощутить комфорт и практичность в носке, удобство в хранении. Шапочка не нуждается в подкладе и имеет универсальный размер. Уже не первый год на пике моды остается полюбившаяся всем меховая шапка из меха кролика REX. Став обладательницей такой женскую меховой шапки снопик Вы всегда будете модной, изысканной, эпатажной и гламурной.Возможно изготовление шапки с нашивкой из лисы чернобурки в различной цветовой гамме по Вашему желанию, при наличии меха на складе.