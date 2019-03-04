Меховая шапка Боярочка на чешской шерсти из меха песца

Описание товара

В наше интернет-магазине Вы можете купить роскошную шапку из меха песца в русском стиле на шерстяной основе. Цвет песца черный. Удобная, мягкая, уютная основа производства TONAK выполнена из 100 % шерсти. Про основу TONAK :Год основания фабрики, 1799.Страна произвоитель ― Чехия.TONAK ― одна из самых титулованных марок, занимающихся производством головных уборов в мире.Еще в далеком 1893 году компания получила звание"Royal" (королевский производитель). А в 1900 году велюровая шляпа от TONAK впервые завоевала первый приз на всемирной выставке в Париже.Производители головных уборов марки TONAK делают ставку на высочайшее качество продукции, выполненной из натуральных материалов шерсти и хлопка. На протяжении всей своей истории TONAK использует для получения материала специальную смесь шерсти особой породы коз с пухом кролика. Уникальность технического процесса в сочетании с новаторскими находками модных дизайнеров порождает этот непревзойденный товар.Сегодня продукция TONAK является символом Праги во всем мире.