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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.04.2018
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              Диоксид титана SW98(супербелый)

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              88314138635
              Ключевые слова:
              Диоксид, титана, SW98(супербелый)
              Продавец
              ООО ХимГарантия
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              Описание товара

              Является основным продуктом титановой индустрии.

              Диоксид титана, или титановые белила, благодаря своим исключительно высоким техническим свойствам — красящей способности, укрывистости, термостойкости и светостойкости — является наиболее широко распространенным белым пигментом. Основными потребителями диоксида титана являются лакокрасочная промышленность , производство бумаги , и пластмасс .

              В большинстве случаев человек может встретить диоксид титана в составе красок, косметических средств, зубной пасты и некоторых пищевых продуктов. Добавляют его обычно для придания белого цвета материалу. В косметических средствах диоксид титана используется для"отсечения" ультрафиолетовых лучей, вызывающих рак кожи. Тем самым в данном случае диоксид титана как раз полезен для организма.

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