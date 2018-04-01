Диоксид, титана, SW98(супербелый)

Описание товара

Является основным продуктом титановой индустрии.

Диоксид титана, или титановые белила, благодаря своим исключительно высоким техническим свойствам — красящей способности, укрывистости, термостойкости и светостойкости — является наиболее широко распространенным белым пигментом. Основными потребителями диоксида титана являются лакокрасочная промышленность , производство бумаги , и пластмасс .

В большинстве случаев человек может встретить диоксид титана в составе красок, косметических средств, зубной пасты и некоторых пищевых продуктов. Добавляют его обычно для придания белого цвета материалу. В косметических средствах диоксид титана используется для"отсечения" ультрафиолетовых лучей, вызывающих рак кожи. Тем самым в данном случае диоксид титана как раз полезен для организма.