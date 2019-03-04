Описание товара

Реализуем Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd

2010 года выпуска

Наработка 2100 м/ч, готов к работе

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рабочее давление (избыточное), бар 10,3

Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин 10

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество постов ѕ дюйма, шт 3



Двигатель:

Дизельный двигатель Deutz

Модель TCD2012L04

Нормы по выхлопу Tier III

Число цилиндров, шт 4

Мощность, кВт 83

Число оборотов максимум, об/мин 2300

Число оборотов минимум, об/мин 1700



Расход топлива:

на 100% мощности, кг/час 18,0

на холостом ходу, кг/час 9,7

Система охлаждения, тип Жидк.

Емкость системы охлаждения, литр 14

Емкость масляной системы, литр 8,5

Емкость топливного бака, литр 175



Габариты и вес:

Длина без шасси, мм 2642

Ширина без шасси, мм 1391

Высота на опорах (салазках), мм 1608

Высота без шасси, мм 1258

Вес рабочий на опорах (салазках), кг 1642