Описание товара
Реализуем Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd
2010 года выпуска
Наработка 2100 м/ч, готов к работе
Срочно, хороший торг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее давление (избыточное), бар 10,3
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин 10
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество постов ѕ дюйма, шт 3
Двигатель:
Дизельный двигатель Deutz
Модель TCD2012L04
Нормы по выхлопу Tier III
Число цилиндров, шт 4
Мощность, кВт 83
Число оборотов максимум, об/мин 2300
Число оборотов минимум, об/мин 1700
Расход топлива:
на 100% мощности, кг/час 18,0
на холостом ходу, кг/час 9,7
Система охлаждения, тип Жидк.
Емкость системы охлаждения, литр 14
Емкость масляной системы, литр 8,5
Емкость топливного бака, литр 175
Габариты и вес:
Длина без шасси, мм 2642
Ширина без шасси, мм 1391
Высота на опорах (салазках), мм 1608
Высота без шасси, мм 1258
Вес рабочий на опорах (салазках), кг 1642