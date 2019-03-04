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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              890 000

              Компрессор Atlas Copco xats 156 Dd

              Телефон
              +79824811715
              Продавец
              Промстрой
              0
              Описание товара
              Реализуем Компрессор Atlas Copco XATS 156 Dd
              2010 года выпуска
              Наработка 2100 м/ч, готов к работе
              Срочно, хороший торг
              Рассмотрим любую форму оплаты.

              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

              Рабочее давление (избыточное), бар 10,3
              Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин 10
              Количество ступеней сжатия, шт 1
              Количество постов ѕ дюйма, шт 3

              Двигатель:
              Дизельный двигатель Deutz
              Модель TCD2012L04
              Нормы по выхлопу Tier III
              Число цилиндров, шт 4
              Мощность, кВт 83
              Число оборотов максимум, об/мин 2300
              Число оборотов минимум, об/мин 1700

              Расход топлива:
              на 100% мощности, кг/час 18,0
              на холостом ходу, кг/час 9,7
              Система охлаждения, тип Жидк.
              Емкость системы охлаждения, литр 14
              Емкость масляной системы, литр 8,5
              Емкость топливного бака, литр 175

              Габариты и вес:
              Длина без шасси, мм 2642
              Ширина без шасси, мм 1391
              Высота на опорах (салазках), мм 1608
              Высота без шасси, мм 1258
              Вес рабочий на опорах (салазках), кг 1642
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