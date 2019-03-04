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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
              2 800 000

              Автомагазин запчастей, шин и дисков

              Телефон
              +79829828060
              Продавец
              Абсолют
              0
              Описание товара
              Продается автомагазин (аренда), запчасти импортного и российского производства, с столом заказов, с поставщиками. Дополнительно есть в магазине дилерство ГАЗ (детали машин) Так же в магазине имеется шины и диски.
              В хорошем проходном месте (Нефтеюганское Шоссе). Первая линия.
              Товарные остатки - 1 500 000 руб.
              Оборудование и 1С - 300 000 руб.
              Стоимость самого бизнеса 1 000 000, в эту же стоимость входит, продавец, и обучение в течении 1 месяца. Можем отдать юрлицо.
              Оборачиваемость в месяц - 300 000 - 500 000 руб.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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