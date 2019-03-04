Автомагазин запчастей, шин и дисков

Описание товара

Продается автомагазин (аренда), запчасти импортного и российского производства, с столом заказов, с поставщиками. Дополнительно есть в магазине дилерство ГАЗ (детали машин) Так же в магазине имеется шины и диски.

В хорошем проходном месте (Нефтеюганское Шоссе). Первая линия.

Товарные остатки - 1 500 000 руб.

Оборудование и 1С - 300 000 руб.

Стоимость самого бизнеса 1 000 000, в эту же стоимость входит, продавец, и обучение в течении 1 месяца. Можем отдать юрлицо.

Оборачиваемость в месяц - 300 000 - 500 000 руб.