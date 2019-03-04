Авточехлы.

Чехлы модельные для отечественных автомобилей и иномарок, из экокожи и других различных материалов.
При производстве чехлов применяются – экокожа, экокожа перфорированная, искусственная кожа, ткани – флок, велюр и другие материалы. Качественные и проверенные материалы, возможны различные варианты исполнения и комбинации, в том числе и по индивидуальному заказу.
Варианты стандартного исполнения:
экокожа + экокожа,
экокожа + экокожа перфорированная,
экокожа + ткань,
искусственная кожа + ткань, в том числе и по расцветкам. Чехлы у нас можно украсить дополнительной декоративной отсрочкой, вышивкой, логотипа авто, название авто, в том числе и по индивидуальному заказу.
Производим установку чехлов у нас на производстве.
Некоторые изделия отправляем по всей России.
Собственное производство(Коер).