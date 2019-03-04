Авточехлы.

Описание товара

Чехлы модельные для отечественных автомобилей и иномарок, из экокожи и других различных материалов.

При производстве чехлов применяются – экокожа, экокожа перфорированная, искусственная кожа, ткани – флок, велюр и другие материалы. Качественные и проверенные материалы, возможны различные варианты исполнения и комбинации, в том числе и по индивидуальному заказу.

Варианты стандартного исполнения:

экокожа + экокожа,

экокожа + экокожа перфорированная,

экокожа + ткань,

искусственная кожа + ткань, в том числе и по расцветкам. Чехлы у нас можно украсить дополнительной декоративной отсрочкой, вышивкой, логотипа авто, название авто, в том числе и по индивидуальному заказу.

Производим установку чехлов у нас на производстве.

Некоторые изделия отправляем по всей России.

Собственное производство(Коер).