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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.03.2019
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              Авточехлы.

              Телефон
              +79853032713
              Ключевые слова:
              авточехлы, чехлы, экокожа, раменское, коер, пошив, установка
              Продавец
              КОЕР
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              Описание товара

              Чехлы модельные для отечественных автомобилей и иномарок, из экокожи и других различных материалов.

              При производстве чехлов применяются – экокожа, экокожа перфорированная, искусственная кожа, ткани – флок, велюр и другие материалы. Качественные и проверенные материалы, возможны различные варианты исполнения и комбинации, в том числе и по индивидуальному заказу.

              Варианты стандартного исполнения:

              экокожа + экокожа,

              экокожа + экокожа перфорированная,

              экокожа + ткань,

              искусственная кожа + ткань, в том числе и по расцветкам. Чехлы у нас можно украсить дополнительной декоративной отсрочкой, вышивкой, логотипа авто, название авто, в том числе и по индивидуальному заказу.

              Производим установку чехлов у нас на производстве.

              Некоторые изделия отправляем по всей России.

              Собственное производство(Коер).

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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