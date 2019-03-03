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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.03.2019
              7 900

              Женская кожаная сумка, крем

              Телефон
              88007076055
              Продавец
              ДИСКОНТ МАГАЗИН
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              Описание товара
              Сумка из натуральной кожи, высокого качества.Цвет кремовый. Длина сумки 40 см. Высота 30 см.Две удобные ручки, также изготовлены из кожи, высота 26 см.Три отделения. Производства Турции компании"Desisan".Металлическая фурнитура. Здесь вы можете почитать о нас и нашем товаре: Отзывы покупателей.Также весь ассортимент нашего интернет-магазина вы можете найти на сайте компании: Мы работаем по всей России.  Наиболее быстрая доставка в крупные города страны.Вы можете связаться с нашим менеджером по тел. +7978-803-9390 (WhatsApp).
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