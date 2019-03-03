Женская кожаная сумка RED

Описание товара

Сумка из натуральной кожи, высокого качества.Цвет красный. Длина сумки 45 см. Высота 30 см.Две удобные ручки, также изготовлены из кожи, высота 20 см.Два больших внутренних отдела, и маленький с дополнительной молнией. Производства Турции компании"Desisan".Металлическая фурнитура. Здесь вы можете почитать о нас и нашем товаре: Отзывы покупателей.Также весь ассортимент нашего интернет-магазина вы можете найти на сайте компании: Мы работаем по всей России. Наиболее быстрая доставка в крупные города страны.Вы можете связаться с нашим менеджером по тел. +7978-803-9390 (WhatsApp).