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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.03.2019
              6 900

              Женская кожаная сумка RED

              Телефон
              88007076055
              Продавец
              ДИСКОНТ МАГАЗИН
              0
              Описание товара
              Сумка из натуральной кожи, высокого качества.Цвет красный. Длина сумки 45 см. Высота 30 см.Две удобные ручки, также изготовлены из кожи, высота 20 см.Два больших внутренних отдела, и маленький с дополнительной молнией. Производства Турции компании"Desisan".Металлическая фурнитура. Здесь вы можете почитать о нас и нашем товаре: Отзывы покупателей.Также весь ассортимент нашего интернет-магазина вы можете найти на сайте компании: Мы работаем по всей России.  Наиболее быстрая доставка в крупные города страны.Вы можете связаться с нашим менеджером по тел. +7978-803-9390 (WhatsApp).
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