Женская кожаная сумка, chocolate

Описание товара

Сумка из натуральной кожи, высокого качества.Цвет черный шоколад. Длина сумки 38 см. Высота 27 см.Две удобные ручки, также изготовлены из кожи. Три отделения. Производства Турции компании"Desisan".Металлическая фурнитура. Здесь вы можете почитать о нас и нашем товаре: Отзывы покупателей.Также весь ассортимент нашего интернет-магазина вы можете найти на сайте компании: Мы работаем по всей России. Наиболее быстрая доставка в крупные города страны.Вы можете связаться с нашим менеджером по тел. +7978-803-9390 (WhatsApp).