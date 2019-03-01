Описание товара

Продадим станок ВМ127 Консольный вертикально-фрезерный, после капитального ремонта, (механическая часть отремонтирована, электрическая в стадии завершения)

Технические характеристики:

Размеры рабочей поверхности стола, Ч400 х 1600 об/мин

Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное ,1010

поперечное ,320

вертикальное ,420

Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм 80

Угол поворота шпиндельной головки, град ± 45

Расстояние, мм:

от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, 30-500

направляющих станины, 420

Количество скоростей шпинделя, 18

Частота вращения шпинделя, 40...2000 об/мин

Пределы подач, мм/мин:

продольной , 25-1250

поперечной, 25-1250

вертикальной, 8,3-416,6

Точность отсчета лимбов горизонтального и поперечного перемещений, 0,05 мм

Мощность электродвигателей, квт:

главного движения 11

привода подач ,3

Масса обрабатываемых деталей c приспособлением, 450 кг

Габариты, 2680х2260х2500 мм

Габариты упаковки (ДхШхВ), 2830х2480 (1340)х2625 мм

Масса, 4250 (4940) кг

Полный перечень реализуемого оборудования см. в прайс - листе на - промобколомна.