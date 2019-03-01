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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              600 000

              Продадим станок ВМ127 Консольный вертикально-фрезерный

              Телефон
              +79855204558
              Продавец
              Промышленное оборудование
              0
              Описание товара
              Продадим станок ВМ127 Консольный вертикально-фрезерный, после капитального ремонта, (механическая часть отремонтирована, электрическая в стадии завершения)
              Технические характеристики:
              Размеры рабочей поверхности стола, Ч400 х 1600 об/мин
              Наибольшее перемещение стола, мм:
              продольное ,1010
              поперечное ,320
              вертикальное ,420
              Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм 80
              Угол поворота шпиндельной головки, град ± 45
              Расстояние, мм:
              от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, 30-500
              направляющих станины, 420
              Количество скоростей шпинделя, 18
              Частота вращения шпинделя, 40...2000 об/мин
              Пределы подач, мм/мин:
              продольной , 25-1250
              поперечной, 25-1250
              вертикальной, 8,3-416,6
              Точность отсчета лимбов горизонтального и поперечного перемещений, 0,05 мм
              Мощность электродвигателей, квт:
              главного движения 11
              привода подач ,3
              Масса обрабатываемых деталей c приспособлением, 450 кг
              Габариты, 2680х2260х2500 мм
              Габариты упаковки (ДхШхВ), 2830х2480 (1340)х2625 мм
              Масса, 4250 (4940) кг
              Полный перечень реализуемого оборудования см. в прайс - листе на - промобколомна.
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