Описание товара
Продадим станок ВМ127 Консольный вертикально-фрезерный, после капитального ремонта, (механическая часть отремонтирована, электрическая в стадии завершения)
Технические характеристики:
Размеры рабочей поверхности стола, Ч400 х 1600 об/мин
Наибольшее перемещение стола, мм:
продольное ,1010
поперечное ,320
вертикальное ,420
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм 80
Угол поворота шпиндельной головки, град ± 45
Расстояние, мм:
от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, 30-500
направляющих станины, 420
Количество скоростей шпинделя, 18
Частота вращения шпинделя, 40...2000 об/мин
Пределы подач, мм/мин:
продольной , 25-1250
поперечной, 25-1250
вертикальной, 8,3-416,6
Точность отсчета лимбов горизонтального и поперечного перемещений, 0,05 мм
Мощность электродвигателей, квт:
главного движения 11
привода подач ,3
Масса обрабатываемых деталей c приспособлением, 450 кг
Габариты, 2680х2260х2500 мм
Габариты упаковки (ДхШхВ), 2830х2480 (1340)х2625 мм
Масса, 4250 (4940) кг
Полный перечень реализуемого оборудования см. в прайс - листе на - промобколомна.