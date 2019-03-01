Станок 3д725 плоскошлифовальный, 1989 года, отл

Описание товара

Станок 3д725 плоскошлифовальный, с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем ,1989 года, после ревизии, в отличном состоянии ( возможна проверка в работе), работал мало, направляющие в отличном состоянии.



Технические характеристики:

Станки модели 3д725 предназначены для шлифования плоских поверхностей различных деталей периферией шлифовального круга.



Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм 2000х630х630

Размеры рабочей поверхности электромагнитной плиты, мм 2000х630

Пределы скоростей продольного перемещения стола, м/мин 3-30

Наибольший диаметр шлифовального круга, мм 500

Вертикальное перемещение шлифовальной бабки на одно деление лимба, мм 0,004

Пределы автоматических вертикальных подач шлифовальной бабки, мм 0,004—0,1

Частота вращения шлифовального шпинделя, мин -1 1500

Мощность главного привода, кВт 30

Габаритные размеры станка, мм 5950х2860х2860

Масса станка с приставным оборудованием, кг 15250



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