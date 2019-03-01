Станок 2623пмф4 горизонтальный расточной, 1993 год

Описание товара

Станок 2623ПМФ4 горизонтальный расточно-фрезерно-сверлильный с ЧПУ NC-110, 1993 года выпуска, стол 1250х1600

Станок демонтирован на крупноузловые части, подготовлен к отгрузке, торг возможен.



Технические характеристики:

Станки модели 2623пмф4 предназначены для консольной обработки корпусных деталей весом до 4000 кг, имеющих точные отверстия, связанные между точными расстояниями



Длина, мм 8300

Ширина, мм 7500

Высота, мм 4500

Класс точности станка по ГОСТ 8-82, ( Н, П, В, А, С ) П

Масса станка, кг 31 000

Мощность двигателя главного движения, кВт 15

Частота вращения шпинделя min/max, об/мин 5/1 250

Тип УЧПУ УЧПУ

Диаметр шпинделя, мм 110

Ширина стола, мм 1250

Длина стола, мм 1600

Кроме того ООО"Промышленное оборудование" г, Коломна реализует:

Полный перечень реализуемого оборудования см. в прайс - листе на - промобколомна.