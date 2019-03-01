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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              4 200 000

              Станок 2623пмф4 горизонтальный расточной, 1993 год

              Телефон
              +79855204558
              Продавец
              Промышленное оборудование
              0
              Описание товара
              Станок 2623ПМФ4 горизонтальный расточно-фрезерно-сверлильный с ЧПУ NC-110, 1993 года выпуска, стол 1250х1600
              Станок демонтирован на крупноузловые части, подготовлен к отгрузке, торг возможен.

              Технические характеристики:
              Станки модели 2623пмф4 предназначены для консольной обработки корпусных деталей весом до 4000 кг, имеющих точные отверстия, связанные между точными расстояниями

              Длина, мм 8300
              Ширина, мм 7500
              Высота, мм 4500
              Класс точности станка по ГОСТ 8-82, ( Н, П, В, А, С ) П
              Масса станка, кг 31 000
              Мощность двигателя главного движения, кВт 15
              Частота вращения шпинделя min/max, об/мин 5/1 250
              Тип УЧПУ УЧПУ
              Диаметр шпинделя, мм 110
              Ширина стола, мм 1250
              Длина стола, мм 1600
              Кроме того ООО"Промышленное оборудование" г, Коломна реализует: 
              Полный перечень реализуемого оборудования см. в прайс - листе на - промобколомна.
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