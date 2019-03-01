Станок 2623пмф4 горизонтальный расточной, 1993 год

Описание товара
Станок 2623ПМФ4 горизонтальный расточно-фрезерно-сверлильный с ЧПУ NC-110, 1993 года выпуска, стол 1250х1600
Станок демонтирован на крупноузловые части, подготовлен к отгрузке, торг возможен.
Технические характеристики:
Станки модели 2623пмф4 предназначены для консольной обработки корпусных деталей весом до 4000 кг, имеющих точные отверстия, связанные между точными расстояниями
Длина, мм 8300
Ширина, мм 7500
Высота, мм 4500
Класс точности станка по ГОСТ 8-82, ( Н, П, В, А, С ) П
Масса станка, кг 31 000
Мощность двигателя главного движения, кВт 15
Частота вращения шпинделя min/max, об/мин 5/1 250
Тип УЧПУ УЧПУ
Диаметр шпинделя, мм 110
Ширина стола, мм 1250
Длина стола, мм 1600
Кроме того ООО"Промышленное оборудование" г, Коломна реализует:
Полный перечень реализуемого оборудования см. в прайс - листе на - промобколомна.