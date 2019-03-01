Токарно-винторезный станок 16К25

Описание товара

Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.



Класс точности станка Н. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей шероховатость обработанной поверхности V6 б.



Отклонение от цилиндричности 7 мкм, конусности 20 мкм на длине 300 мм, отклонение от прямолинейности торцевой поверхности на диаметре 300 мм — 16 мкм.



Станок заменяет модель 1К625. По всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.) превосходит станок модели 1К625. Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании.

Класс точности Н

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной мм 500

Наибольший диаметр точения над поперечным суппортом мм 290

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка мм 53

Наибольшая длинна обрабатываемого изделия мм 710, 1000, 1400, 2000

Предел числа оборотов шпинделя об/мин 12,5-1600



Пределы подач



- продольных мм/об 0,05-2,8

- поперечных мм/об 0,025-1,4



Наибольшее усилие допускаемое механизмом подач на упоре



- продольное кгс 800

- поперечное кгс 460



Наибольшее усилие допускаемое механизмом подач на резце



- продольное кгс 600

- поперечное кгс 360



Мощность электродвигателя главного движения кВт 11



Габариты станка (Длинна)

- длинна мм 2505

- ширина мм 1190

- высота мм 1500



Масса станка кг 2925