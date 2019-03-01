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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              1 000 000

              Токарно-винторезный станок 16К25

              Телефон
              +74956578681
              Продавец
              БАЗИСМАШ
              0
              Описание товара
              Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.

              Класс точности станка Н. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей шероховатость обработанной поверхности V6 б.

              Отклонение от цилиндричности 7 мкм, конусности 20 мкм на длине 300 мм, отклонение от прямолинейности торцевой поверхности на диаметре 300 мм — 16 мкм.

              Станок заменяет модель 1К625. По всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.) превосходит станок модели 1К625. Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании.
              Класс точности Н
              Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной мм 500
              Наибольший диаметр точения над поперечным суппортом мм 290
              Наибольший диаметр обрабатываемого прутка мм 53
              Наибольшая длинна обрабатываемого изделия мм 710, 1000, 1400, 2000
              Предел числа оборотов шпинделя об/мин 12,5-1600

              Пределы подач

              - продольных мм/об 0,05-2,8
              - поперечных мм/об 0,025-1,4

              Наибольшее усилие допускаемое механизмом подач на упоре

              - продольное кгс 800
              - поперечное кгс 460

              Наибольшее усилие допускаемое механизмом подач на резце

              - продольное кгс 600
              - поперечное кгс 360

              Мощность электродвигателя главного движения кВт 11

              Габариты станка (Длинна)
              - длинна мм 2505
              - ширина мм 1190
              - высота мм 1500

              Масса станка кг 2925
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