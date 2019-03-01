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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              1 250 000

              Гидравлические листогибочные пресса WC67Y (ив1330)

              Телефон
              +74956578681
              Продавец
              БАЗИСМАШ
              0
              Описание товара
              Листогибочные прессы серии WC67Y разработаны, для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.

              Технические характеристики:

              Модель WC67Y-63x2500
              Усилие гибки , кН 630
              Длинна стола, мм 2500
              Мощность двигателя гидронасоса, кВт 5,5
              Объём масляного бака, л 200L
              Скорость перемещения пуансона, (мм/с): Ускоренная 80
              Рабочая (гибка) 10
              Возврата 70
              Вес, т 4.3
              Макс. длина гибки, (мм) A 2500
              Внутр. размер рамы, (мм) B 2100
              Ширина станка, (мм) C 1150
              Высота стола, (мм) G 800
              Высота станка, (мм) H 2210
              Раскрытие, (мм) K 360
              Фиксированный ход, (мм) LP 100
              Регулируемый ход, (мм) La
              Ширина стола, (мм) M 150
              Горловина, (мм) N 250
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