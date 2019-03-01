Гидравлические листогибочные пресса WC67Y (ив1330)

Описание товара
Листогибочные прессы серии WC67Y разработаны, для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.
Технические характеристики:
Модель WC67Y-63x2500
Усилие гибки , кН 630
Длинна стола, мм 2500
Мощность двигателя гидронасоса, кВт 5,5
Объём масляного бака, л 200L
Скорость перемещения пуансона, (мм/с): Ускоренная 80
Рабочая (гибка) 10
Возврата 70
Вес, т 4.3
Макс. длина гибки, (мм) A 2500
Внутр. размер рамы, (мм) B 2100
Ширина станка, (мм) C 1150
Высота стола, (мм) G 800
Высота станка, (мм) H 2210
Раскрытие, (мм) K 360
Фиксированный ход, (мм) LP 100
Регулируемый ход, (мм) La
Ширина стола, (мм) M 150
Горловина, (мм) N 250