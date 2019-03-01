Гидравлические листогибочные пресса WC67Y (ив1330)

Описание товара

Листогибочные прессы серии WC67Y разработаны, для выполнения операций гибки металлических листов. Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа. Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними. Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели. Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности. Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.



Технические характеристики:



Модель WC67Y-63x2500

Усилие гибки , кН 630

Длинна стола, мм 2500

Мощность двигателя гидронасоса, кВт 5,5

Объём масляного бака, л 200L

Скорость перемещения пуансона, (мм/с): Ускоренная 80

Рабочая (гибка) 10

Возврата 70

Вес, т 4.3

Макс. длина гибки, (мм) A 2500

Внутр. размер рамы, (мм) B 2100

Ширина станка, (мм) C 1150

Высота стола, (мм) G 800

Высота станка, (мм) H 2210

Раскрытие, (мм) K 360

Фиксированный ход, (мм) LP 100

Регулируемый ход, (мм) La

Ширина стола, (мм) M 150

Горловина, (мм) N 250