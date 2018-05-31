Стеклянный кухонный фартук

Описание товара

Воспользовавшись предложением компании «АртДекор», вы сможете приобрести для себя и своего жилища стильные и изысканные на внешний вид стеклянные кухонные фартуки. Своим присутствием они гарантированно привнесут в интерьер чувство домашнего уюта и комфорта. Наша продукция отличается идеальным сочетанием высокого качества, устойчивостью к воздействию агрессивной среды. Присуще им также и повышенный уровень влагоустойчивости. Мы являемся непосредственными производителями стеклянных фартуков для кухонь. Предоставляем гарантию на весь ассортимент данной продукции сроком на 10 лет. В разделе фотогалерея Вы без труда сможете подобрать подходящее для кухонного фартука изображение.