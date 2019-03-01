Пресс для установки кнопок (10)

Описание товара

Ремонтная мастерская сегодня – прибыльный бизнес, выгодный как для предпринимателя, так и для потребителя. Ведь нет человека, который не носит обувь, и нет обуви, которой хоть один раз не потребовался бы мелкий ремонт. Но прибыль и популярность мастерской всегда оценивается, прежде всего, по качеству оказываемых ею услуг. А разве возможно качественное и оперативное выполнение различных операций на неисправном или морально устаревшем оборудовании? Конечно же, нет. Именно поэтому любая мастерская по ремонту обуви заинтересована в покупке качественного и исправного оборудования, которое на протяжении длительного периода времени может работать в интенсивном режиме с высокими нагрузками. Простой в использовании пресс для установки люверсов, блочек, кнопок, хольнитенов, одним ловким движением устанавливает и фиксирует фурнитуру на материале.Для работы клепочника необходимо дополнительно приобрести матрицы (насадки).Посадочные диаметр верхний М8 мм., нижний — 19 мм. Установка люверсов — дело несложное. Главное - иметь для этого специальное оборудование - Клепочник для установки люверсов. В нашей фирме любой человек, который решил, что ему необходимо иметь такое приспособление, может его приобрести. Установка люверсов производится специальным прессом для установки люверсов. Этот «станок» и насадку к нему реализует наша компания. Установка люверсов занимает какие-то считанные секунды, а польза от них вполне ощутима. С их помощью делаются вентиляционные дыры на спортивной обуви и одежде, а также на головных уборах. Установка люверсов обязательна в тех вещах, где предполагается шнуровка. Сейчас и для подвешивания занавесок часто стали использовать эти удобные приспособления. Установка люверсов на шторы позволяет легко и без дополнительных приспособлений надевать их на штангу карниза. В зависимости от диаметра люверса на станок необходимо надевать определённую насадку. Как вы понимаете, для шнуровки и занавески нужны разные экземпляры. Зная, для чего вы покупаете пресс для установки люверсов, вы можете выбрать только те насадки, которые вам будут нужны в работе. Если приходится часто ставить эти «кругляшки» на разные вещи, то покупка станка для установки люверсов действительно себя окупит. Преимущества работы с нами Гарантия качества от производителяВыгодные цены, ниже чем у конкурентовПрямые поставки от производителяСкидки от объема заказа * Рекомендуется жесткая упаковка при отправке через транспортную компанию, это приводит кудорожанию перевозки, но сохранности товара.Пресс продается без матриц.принцип работы можно посмотреть здесь