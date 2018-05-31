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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              1 690

              Whey Protein Ultrafiltration

              Телефон
              +79119210477
              Продавец
              MAKSONA - ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ
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              Описание товара

              Ultrafiltration Whey Protein – это 73% сывороточный протеин, обогащенный кальцием, магнием и калием – минералами, участвующими в процессе накопления энергии, синтезе белка, а также необходимыми для регуляции сокращения мышц.

              Повышенная скорость усвоения продукта, его высокая биологическая ценность обеспечивают эффективное восстановление мышц после интенсивных физических нагрузок (прием продукта через 30-40 минут после нагрузки), их последующий рост и поддержание мышечной массы в тонусе (первый прием белка утром после «ночного голодания мышц»).

              Быстрый для усвоения сывороточный протеин, является незаменимым продуктом для любого человека, связанного со спортом и интенсивными силовыми нагрузками.

              Состав порции (25 г-1 мерная ложка): для вкуса"шоколад" Калории - 98 ккал Белки - 18,3 г Углеводы - 3,4 г Жиры - 1,4 г Кальций - 60 мг Магний - 18 мг калий - 199 мг

              Ингредиенты: для вкуса"шоколад" сывороточный белок, пшеничный белок, какао порошок, сладкий сывороточный порошок, кукурузный крахмал, загуститель гуаровый порошок, ароматизатор, соль, подсластители (аспартам*, цикламат натрия и сахарин натрия). * содержит источник фенилаланина

              Рекомендации по применению: для получения одной порции необходимо смешать 25 г (1 мерная ложка или 2 столовые ложки без горки) порошка с 250 мл обезжиренного молока (1,5%) или воды. Рекомендуется принимать 2-3 порции в течение дня между основными приемами пищи и после тренировки.

              Возможные вкусы: шоколад, клубника, дыня, ананас, малина.   Порций в упаковке: 40

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