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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              1 350

              Сывороточный протеин MUSCLE RUSH WHEY 1кг купить шоколад орех

              Телефон
              +79119210477
              Продавец
              MAKSONA - ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ
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              Описание товара

              Сывороточный протеин MUSCLE RUSH WHEY 1кг купить 100% концентрат высококачественного сывороточного белка. Muscle Rush Whey прекрасно усваивается и дает максимально восстанавливающий эффект. Продукт включает в себя все необходимые компоненты для восстановления и роста мышц после физических нагрузок. В состав входит группа незаменимых аминокислот с разветвленными боковыми цепочками (BCAA), что сделает ваш тренировочный процесс более эффективным. Продукт специально разработан для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Muscle Rush Whey изготовлен исключительно из натуральных ингредиентов. СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

              Стимулирует набор сухой мышечной массы

              Является основным строительным материалом для мышц

              Значительно повышает физическую работоспособность

              Muscle Rush Whey - выбор тех, кто хочет находиться на пике физической активности! СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Для наилучшего результата во время тренировочного процесса: принимайте одну порцию утром, вторую за 1 час до тренировки, и третью сразу после тренировки. В дни отдыха: 2-3 раза между основными приемами пищи. Для получения одной порции нужно смешать две мерных ложки (35 г) порошка с 250-500 мл воды или обезжиренного молока. В упаковке 29 порций Пищевая ценность: Белки 28 г, Жиры 2 г, Углеводы 5 г, Сахар 0 г Энергетическая ценность 150 кКал

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