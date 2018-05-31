Сывороточный протеин MUSCLE RUSH WHEY 1кг купить шоколад орех

Описание товара

Сывороточный протеин MUSCLE RUSH WHEY 1кг купить 100% концентрат высококачественного сывороточного белка. Muscle Rush Whey прекрасно усваивается и дает максимально восстанавливающий эффект. Продукт включает в себя все необходимые компоненты для восстановления и роста мышц после физических нагрузок. В состав входит группа незаменимых аминокислот с разветвленными боковыми цепочками (BCAA), что сделает ваш тренировочный процесс более эффективным. Продукт специально разработан для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Muscle Rush Whey изготовлен исключительно из натуральных ингредиентов. СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Стимулирует набор сухой мышечной массы

Является основным строительным материалом для мышц

Значительно повышает физическую работоспособность

Muscle Rush Whey - выбор тех, кто хочет находиться на пике физической активности! СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Для наилучшего результата во время тренировочного процесса: принимайте одну порцию утром, вторую за 1 час до тренировки, и третью сразу после тренировки. В дни отдыха: 2-3 раза между основными приемами пищи. Для получения одной порции нужно смешать две мерных ложки (35 г) порошка с 250-500 мл воды или обезжиренного молока. В упаковке 29 порций Пищевая ценность: Белки 28 г, Жиры 2 г, Углеводы 5 г, Сахар 0 г Энергетическая ценность 150 кКал