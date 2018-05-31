WHEY Сывороточный протеин 900гр от R Line купить Малина

Описание товара

WHEY Сывороточный протеин 900гр от R-Line купить WHEY — продукт, необходимый для обеспечения организма качественным белком, что очень важно в период интенсивных тренировок, когда потребность организма в белке возрастает. Недостаточное его потребление приводит к снижению работоспособности и замедлению роста и восстановления мышц. Соотношение белка к углеводам 5:1, что в сочетании с отсутствием сахара позволяет использовать WHEY как продукт для наращивания массы даже людям, склонным к полноте. Whey состоит из концентрата белка молочной сыворотки, полученной методом ультрафильтрации. Сывороточный белок быстро усваивается оргганизмом, преобразуясь в аминокислоты, улучшает восстановление после тренировок и способствует росту мышечных клеток. Также сывороточный белок богат BCAA — аминокислотами с разветвленными боковыми цепочками (L-валин, L-изолейцин и L-лейцин), они являются дополнительным топливом для мышечного роста и отличной добавкой при интенсивных тренировках, снижают катаболический эффект и способствуют восстановлению после тренировок.

Двухкомпонентная углеводная матрица, разработанная специально для спортсменов, состоит из двух углеводов с различным гликемическим индексом (это показатель, который отражает, с какой скоростью продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу – главный источник энергии), кукурузного крахмала с длинной молекулярной цепью и фруктозы с короткой. Они, соответственно, имеют разную скорость расщепления организмом, что позволяет быстро наполнить мышцы энергией и подпитывать их в течение продолжительного времени. При изготовлении WHEY сахар не используется! WHEY по настоящему вкусный, потому что мы добавляем в него сублимированный натуральный сок, кусочки фруктов (фруктовые вкусы) и шоколадную крошку (шоколадный вкус). Для получения одной порции необходимо смешать один мерный стакан без горки (45 г) порошка с 250–500 мл воды или обезжиренного молока. Принимать за 1-1,5 часа до тренировки и в течение 30 минут после. Для лучшего результата добавьте еще один прием утром и перед сном. В дни отдыха — первый раз утром, один раз между приемами пищи и еще одну порцию на ночь.