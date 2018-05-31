XL Whey Protein 2lbs 908гр сывороточный протеин

Описание товара

XL Whey Protein 2lbs (908g) в MAKSONA.RU

Основным компонентом XL Whey Protein является концентрат белка молочной сыворотки, который известен своей легкой усвояемостью и высокой биологической ценностью. Концентрат, использованный в XL Whey Protein, содержит широкий спектр аминокислот, включая девять незаменимых, которые организм не может синтезировать сам, а поэтому должен получать из дополнительного питания.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА Основным компонентом XL Whey Protein является концентрат белка молочной сыворотки, который известен своей легкой усвояемостью и высокой биологической ценностью. Концентрат, использованный в XL Whey Protein, содержит широкий спектр аминокислот, включая девять незаменимых, которые организм не может синтезировать сам, а поэтому должен получать из дополнительного питания. Прием быстроусвояемого протеина после тренировки способствует более эффективному восстановлению мышц, тогда как порция сразу после пробуждения способствует запуску анаболических процессов в организме. XL Whey Protein содержит Инулин, который являясь пребиотиком, оказывает положительное воздействие на микрофлору кишечника, усиливая ее метаболическую активность и стимулируя рост бифидобактерий и лактобацилл. Инулин улучшает усвоение кальция, что благотворно сказывается на поддержании здоровья костей, и обладает свойством усиливать чувство сытости, что особенно важно при контроле за своим весом. XL Whey Protein – высокобелковый продукт, содержащий минимальное количество углеводов и жиров. XL Whey Protein разработан для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, стремящихся быть в форме, для тех, кому необходимо большее количество белка каждый день для более эффективного восстановления после тренировок и достижения лучших результатов. Основным компонентом XL Whey Protein является концентрат белка молочной сыворотки, который известен своей легкой усвояемостью и высокой биологической ценностью. Концентрат, использованный в XL Whey Protein, содержит широкий спектр аминокислот, включая девять незаменимых, которые организм не может синтезировать сам, а поэтому должен получать из дополнительного питания. Прием быстроусвояемого протеина после тренировки способствует более эффективному восстановлению мышц, тогда как порция сразу после пробуждения способствует запуску анаболических процессов в организме. XL Whey Protein содержит Инулин, который являясь пребиотиком, оказывает положительное воздействие на микрофлору кишечника, усиливая ее метаболическую активность и стимулируя рост бифидобактерий и лактобацилл. Инулин улучшает усвоение кальция, что благотворно сказывается на поддержании здоровья костей, и обладает свойством усиливать чувство сытости, что особенно важно при контроле за своим весом. XL Whey Protein – высокобелковый продукт, содержащий минимальное количество углеводов и жиров. XL Whey Protein разработан для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, стремящихся быть в форме, для тех, кому необходимо большее количество белка каждый день для более эффективного восстановления после тренировок и достижения лучших результатов.