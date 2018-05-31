Описание товара

MICELLAR CASEIN COMBO №1 Казеин (Казеиновый протеин) от компании Prime Kraft купить

Prime Kraft Micellar Casein - это самая медленная форма белка, которая производится из молока щадящим способом, без применения кислот и нагревания, что позволяет сохранить натуральную структуру белка. Вес упаковки : 600 г. количество порций : 20 порций Вкусы: MILK CHOCOLATE, STRAWBERRY, STRAWBERRY BANANA, PINEAPPLE YOGURT Пищевая ценность Казеина от кампании Прайм Крафт со вкусом Молочного Шоколада:

Пищевая ценность в порции 30 г. на 100 г.

Калории 110 ккал 365 ккал

Белки 23.1 г 77.1 г

Жиры 0.6 г 1.9 г

Углеводы 2.8 г 9.4 г

Мицелярный казеин, какао-порошок, ароматизатор, соевый лецитин (эмульгатор), хлорид натрия, диоксид кремния (эмульгатор), минеральная смесь (карбонат кальция, хлорид калия, оксид магния, сульфат железа, оксид цинка, сульфат меди, сульфат марганца, йодат калия, селенит натрия), ксантановая камедь, гуаровая камедь, витаминная смесь (аскорбиновая кислота, ацетат токоферола, никотинамид, ацетат ретинола, пантотенат кальция, г/хл пиридоксина, рибофлавин, холекальциферол, мононитрат тиамина, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), ацесульфам К, сукралоза. Пищевая ценность Казеина от кампании Прайм Крафт со вкусом Клубника:

Пищевая ценность в порции 30 г. на 100 г.

Калории 110 ккал 360 ккал

Белки 24.2 г 80.5 г

Жиры 0.4 г 1.2 г

Углеводы 2.2 г 7.3 г

Мицелярный казеин, ароматизатор, соевый лецитин (эмульгатор), молочная кислота, яблочная кислота, диоксид кремния (эмульгатор), минеральная смесь (карбонат кальция, хлорид калия, оксид магния, сульфат железа, оксид цинка, сульфат меди, сульфат марганца, йодат калия, селенит натрия), ксантановая камедь, гуаровая камедь, натуральный краситель, ацесульфам К, витаминная смесь (аскорбиновая кислота, ацетат токоферола, никотинамид, ацетат ретинола, пантотенат кальция, г/хл пиридоксина, рибофлавин, холекальциферол, мононитрат тиамина, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), хлорид натрия, сукралоза. Пищевая ценность Казеина от кампании Прайм Крафт со вкусом Клубника-Банан:

Пищевая ценность в порции 30 г. на 100 г.

Калории 110 ккал 365 ккал

Белки 24.3 г 80.9 г

Жиры 0.4 г 1.2 г

Углеводы 2.2 г 7.4 г

Мицелярный казеин, ароматизатор, натуральный краситель, соевый лецитин (эмульгатор), диоксид кремния (эмульгатор), ацесульфам К, минеральная смесь (карбонат кальция, хлорид калия, оксид магния, сульфат железа, оксид цинка, сульфат меди, сульфат марганца, йодат калия, селенит натрия), ксантановая камедь, гуаровая камедь, витаминная смесь (аскорбиновая кислота, ацетат токоферола, никотинамид, ацетат ретинола, пантотенат кальция, г/хл пиридоксина, рибофлавин, холекальциферол, мононитрат тиамина, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), сукралоза. Пищевая ценность Казеина от кампании Прайм Крафт со вкусом Ананасовый Йогурт:

Пищевая ценность в порции 30 г. на 100 г.

Калории 110 ккал 370 ккал

Белки 24.5 г 81.5 г

Жиры 0.4 г 1.3 г

Углеводы 2.2 г 7.5 г

Мицелярный казеин, ароматизатор, соевый лецитин (эмульгатор), молочная кислота, яблочная кислота, диоксид кремния (эмульгатор), минеральная смесь (карбонат кальция, хлорид калия, оксид магния, сульфат железа, оксид цинка, сульфат меди, сульфат марганца, йодат калия, селенит натрия), ксантановая камедь, гуаровая камедь, натуральный краситель, ацесульфам К, витаминная смесь (аскорбиновая кислота, ацетат токоферола, никотинамид, ацетат ретинола, пантотенат кальция, г/хл пиридоксина, рибофлавин, холекальциферол, мононитрат тиамина, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), хлорид натрия, сукралоза. Витаминно-минеральная смесь

Компоненты

содержание в продукте

% РСП*/АУП**

На 100 г

На 1 порцию (30 г)

Витамин С

33,75 мг

10,14 мг

17*

Никотиновая к-та

9,6 мг

2,9 мг

16*

Витамин Е

7,22 мг

2,16 мг

22*

D-пантотенат кальция

2,4 мг

0,72 мг

12*

Витамин В6

0,96 мг

0,29 мг

14*

Витамин В2

0,96 мг

0,29 мг

13*

Фолиевая кислота

193 мкг

58 мкг

29*

Витамин В1

0,82 мг

0,25 мг

17*

Витамин А

472,5 мкг

141,9 мкг

18*

Биотин

24 мкг

7 мкг

15*

Витамин D

2,3 мкг

0,69 мкг

14*

Витамин B12

1,35 мкг

0,4 мкг

40*

Компоненты

Содержание в продукте

% РСП*/АУП**

На 100 г

На 1 порцию (30 г)

Кальций

32 мг

9,6 мг

1*

Магний

23,2 мг

6,96 мг

2*

Железо

9,2 мг

2,7 мг

18*

Цинк

5,68 мг

1,7 мг

11*

Марганец

0,6 мг

0,18 мг

12**

Медь

0,76 мг

0,23 мг

22**

Йод

80 мкг

24 мкг

17*

Селен

27 мкг

8,2 мкг

12*

* % РСП – процент от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно, ТР ТС 022/2011 п..2 ** %АУП - процент от адекватного уровня потребления ЕврАзЭС п. 5

Рекомендации по применению: Смешайте содержимое одного пакетика (30 г) с 300 - 350 мл воды, молока или другого напитка. Принимайте 2-3 раза в день между основными приемами пищи и перед сном. Информация для аллергиков: Содержит молочные ингредиенты и соевый лецитин (эмульгатор). Условия хранения: Хранить при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления (см. на упаковке). Вы можете купить казеин от компании Прайм Крафт в нашем магазине Максона по супер цене с доставкой по всей России - это просто, быстро и надежно!