Готовый бизнес, магазин выпечки в магазине «Дикси»

Описание товара

Магазин по продаже выпечки 12кв.м располагается в самом торговом зале магазина ДИКСИ. Очень удачное место, рядом хлебные прилавки магзина ДИКСИ. Торговля выпечки, пирожных, пиццы,, хачапури, кондитерки, печенья и т.д.

Договор -переуступка прав аренды. Аренда -36000 руб., в месяц, в арендную плату входят все коммунальные платежи!

В стоимость входит:

-торговое оборудование, витрина холодильная ( для пирожных), витрина для выпечки, холодильник, рекламные светящие вывески

Продажа торговой точки, в связи с тем, что для нас это не профильный бизнес