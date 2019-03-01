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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              180 000

              Готовый бизнес, магазин выпечки в магазине «Дикси»

              Телефон
              +79857763636
              Продавец
              Пропиком
              0
              Описание товара
              Магазин по продаже выпечки 10кв.м располагается в торговом зале магазина ДИКСИ. Очень удачное место, т.к. все покупатели входящие в магазин проходят у входа на нашу торговую точку. Магазин автономно закрывается жаллюзями. Торговля выпечки, пирожных, пиццы,, хачапури, кондитерки, печенья, холодных и горячих напитков на вынос и т.д. 
              Договор -переуступка прав аренды. Аренда -56000 руб., в месяц, в арендную плату входят все коммунальные платежи!
              В стоимость входит:
              -торговое оборудование, витрина, холодильник, рекламные светящие вывески
              Продажа торговой точки, в связи с тем, что для нас это не профильный бизнес
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