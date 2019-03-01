Готовый бизнес, магазин выпечки в магазине «Дикси»

Описание товара

Магазин по продаже выпечки 10кв.м располагается в торговом зале магазина ДИКСИ. Очень удачное место, т.к. все покупатели входящие в магазин проходят у входа на нашу торговую точку. Магазин автономно закрывается жаллюзями. Торговля выпечки, пирожных, пиццы,, хачапури, кондитерки, печенья, холодных и горячих напитков на вынос и т.д.

Договор -переуступка прав аренды. Аренда -56000 руб., в месяц, в арендную плату входят все коммунальные платежи!

В стоимость входит:

-торговое оборудование, витрина, холодильник, рекламные светящие вывески

Продажа торговой точки, в связи с тем, что для нас это не профильный бизнес