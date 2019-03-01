Фритюрница-сосисочница

Описание товара

Фритюрница ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА ФЭ-Н 1,5, для приготовления сосисок в тесте, объем 7 л, время разогрева до температуры 180 С - 30 минут, 100 % нерж. сталь, мощность 1,5 кВт, напряжение 220 В, габаритные размеры 445*240*360 мм.

У нас есть собственный выставочный зал площадью более 200 м2, где Вы можете посмотреть и проверить любое оборудование, подобрать необходимые Вам запчасти и расходные материалы, а так же, купить уцененное оборудование для Вашего бизнеса.



Наш адрес: г. Набережные Челны, Ремонтный проезд, 17а