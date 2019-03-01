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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              11 000

              Фритюрница-сосисочница

              Телефон
              +79869244676
              Продавец
              Торгсервис
              0
              Описание товара
              Фритюрница ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА ФЭ-Н 1,5, для приготовления сосисок в тесте, объем 7 л, время разогрева до температуры 180 С - 30 минут, 100 % нерж. сталь, мощность 1,5 кВт, напряжение 220 В, габаритные размеры 445*240*360 мм.
              У нас есть собственный выставочный зал площадью более 200 м2, где Вы можете посмотреть и проверить любое оборудование, подобрать необходимые Вам запчасти и расходные материалы, а так же, купить уцененное оборудование для Вашего бизнеса.

              Наш адрес: г. Набережные Челны, Ремонтный проезд, 17а
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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