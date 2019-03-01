Овощерезка robot coupe CL50 б/у

Описание товара

Основные характеристики

Разновидность электрическая

Производительность 150 кг/ч

Скорость вращения 375 об/мин.

Установка настольная

Напряжение 220 В

Мощность 0.55 кВт

Ширина 390 мм

Глубина 310 мм

Высота 610 мм

Вес (без упаковки) 17.6 кг

Вес (с упаковкой) 19.8 кг

Страна-производитель Франция

Описание

Овощерезка Robot Coupe CL50 используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезки овощей, фруктов, грибов, твердого сыра и колбас и дальнейшего использования их в качестве ингредиентов для приготовления супов, салатов, гарниров и пр. Модель оснащена 2 загрузочными отверстиями: большой D-образной воронкой для нарезки объёмных овощей (вмещает до 10 помидоров) и круглой - для длинных и нежных.

Наш выставочный зал, более 300 кв.м. Приезжайте, и мы подскажем, как правильно подобрать необходимое Вам оборудование, и при необходимости сделаем ПРОЕКТ.

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Наш адрес г. Набережные Челны, Ремонтный проезд, 17