Овощерезка robot coupe CL50 б/у

Описание товара
Основные характеристики
Разновидность электрическая
Производительность 150 кг/ч
Скорость вращения 375 об/мин.
Установка настольная
Напряжение 220 В
Мощность 0.55 кВт
Ширина 390 мм
Глубина 310 мм
Высота 610 мм
Вес (без упаковки) 17.6 кг
Вес (с упаковкой) 19.8 кг
Страна-производитель Франция
Описание
Овощерезка Robot Coupe CL50 используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезки овощей, фруктов, грибов, твердого сыра и колбас и дальнейшего использования их в качестве ингредиентов для приготовления супов, салатов, гарниров и пр. Модель оснащена 2 загрузочными отверстиями: большой D-образной воронкой для нарезки объёмных овощей (вмещает до 10 помидоров) и круглой - для длинных и нежных.
Наш выставочный зал, более 300 кв.м. Приезжайте, и мы подскажем, как правильно подобрать необходимое Вам оборудование, и при необходимости сделаем ПРОЕКТ.
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ!
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Наш адрес г. Набережные Челны, Ремонтный проезд, 17