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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              45 000

              Овощерезка robot coupe CL50 б/у

              Телефон
              +79869244676
              Продавец
              Торгсервис
              0
              Описание товара
              Основные характеристики
              Разновидность электрическая
              Производительность 150 кг/ч
              Скорость вращения 375 об/мин.
              Установка настольная
              Напряжение 220 В
              Мощность 0.55 кВт
              Ширина 390 мм
              Глубина 310 мм
              Высота 610 мм
              Вес (без упаковки) 17.6 кг
              Вес (с упаковкой) 19.8 кг
              Страна-производитель Франция
              Описание
              Овощерезка Robot Coupe CL50 используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезки овощей, фруктов, грибов, твердого сыра и колбас и дальнейшего использования их в качестве ингредиентов для приготовления супов, салатов, гарниров и пр. Модель оснащена 2 загрузочными отверстиями: большой D-образной воронкой для нарезки объёмных овощей (вмещает до 10 помидоров) и круглой - для длинных и нежных.
              Наш выставочный зал, более 300 кв.м. Приезжайте, и мы подскажем, как правильно подобрать необходимое Вам оборудование, и при необходимости сделаем ПРОЕКТ.
              ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ!
              ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ Б \ У!

              Наш адрес г. Набережные Челны, Ремонтный проезд, 17
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