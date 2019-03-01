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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              28 720

              ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

              Телефон
              +79869244676
              Продавец
              Торгсервис
              0
              Описание товара
              ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ A40 SM 1,2-G 0430 (CARBOMA VT2V-G)
              ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
              Хладагент R134a
              Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
              Тип охлаждения – статический
              Корпус - нержавеющая сталь
              Контроллер
              Тип оттайки - автоматическая с системой испарения конденсата
              Стеклянный колпак, LED подсветка
              Технические характеристики:
              Длина, мм 1200
              Высота, мм 400 
              Ширина, мм 420
              Масса, кг 37 
              t, °C +2...+10 
              Экс. пл-дь, мм 810х313
              Потр-е эл/эн в сутки, кВт 3,0

              ПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ Б \ У!

              Наш адрес г. Набережные Челны, Ремонтный проезд, 17
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