ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Описание товара
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ A40 SM 1,2-G 0430 (CARBOMA VT2V-G)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Хладагент R134a
Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
Тип охлаждения – статический
Корпус - нержавеющая сталь
Контроллер
Тип оттайки - автоматическая с системой испарения конденсата
Стеклянный колпак, LED подсветка
Технические характеристики:
Длина, мм 1200
Высота, мм 400
Ширина, мм 420
Масса, кг 37
t, °C +2...+10
Экс. пл-дь, мм 810х313
Потр-е эл/эн в сутки, кВт 3,0
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Наш адрес г. Набережные Челны, Ремонтный проезд, 17