ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Описание товара

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ A40 SM 1,2-G 0430 (CARBOMA VT2V-G)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Хладагент R134a

Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц

Тип охлаждения – статический

Корпус - нержавеющая сталь

Контроллер

Тип оттайки - автоматическая с системой испарения конденсата

Стеклянный колпак, LED подсветка

Технические характеристики:

Длина, мм 1200

Высота, мм 400

Ширина, мм 420

Масса, кг 37

t, °C +2...+10

Экс. пл-дь, мм 810х313

Потр-е эл/эн в сутки, кВт 3,0



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