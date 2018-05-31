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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              1 630

              R Line TOTAL COMPLEX (1000g) купить Шоколад

              Телефон
              +79119210477
              Продавец
              MAKSONA - ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ
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              Описание товара

              R-Line TOTAL COMPLEX (1000g) купить TOTAL COMPLEX — продукт, необходимый для обеспечения организма качественным белком, что очень важно в период интенсивных тренировок, когда потребность организма в белке возрастает. Недостаточное его потребление приводит к снижению работоспособности и замедлению роста и восстановления мышц. TOTAL COMPLEX относится к универсальному классу белковых добавок и подходит для приема после тренировки, а также отлично подходит для приема перед сном.

              Белковая матрица TOTAL COMPLEX состоит из концентрата сывороточного белка, казеина, яичного альбумина и изолята соевого белка. Все эти белки усваиваются организмом с разной скоростью: вначале усваивается сывороточный белок, далее яичный, потом казеин и затем соевый, что позволяет насыщать мышцы аминокислотами равномернее и более продолжительное время, чем любым из этих белков по отдельности. Различные виды белка имеют разные аминокислотные составы, что в сумме позволяет получить полный спектр аминокислот для лучшего насыщения организма.

              При изготовлении TOTAL COMPLEX сахар не используется! TOTAL COMPLEX по настоящему вкусный, потому что мы добавляем в него сублимированный натуральный сок, кусочки фруктов (фруктовые вкусы) и шоколадную крошку (шоколадный вкус). Для получения одной порции необходимо смешать один мерный стакан без горки (38 г) порошка с 250–500 мл воды или обезжиренного молока. Принимать за 1-1,5 часа до тренировки и в течение 30 минут после. Для лучшего результата добавьте еще один прием утром и перед сном. В дни отдыха — первый раз утром, один раз между приемами пищи и еще одну порцию на ночь.

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