Описание товара

Продам Львовский вилочный погрузчик в хорошем рабочем состоянии. Практически не эксплуатировался (обслуживает базу - в год заводится не более 10 раз ! всё в рабочем состоянии ! хранение в гаражном боксе . новый АКБ ,произведён капитальный ремонт гидравлического цилиндра подъёмного механизма, новый гидравлический насос и т.д.).

Основное достоинство автопогрузчиков – это их сравнительно низкая стоимость в ряду подобной техники, а также простое обслуживание и ремонт. Управлять ими довольно легко. Автопогрузчик Львов с двигателем Газ-52 , поставлен НОВЫЙ с хранения в сборе с коробкой передач

Грузоподъемность,кг: 5000

Высота подъема, мм: 3300

Наименьший радиус поворота,мм: 4000+100

Максимальная скорость,км/час: 25

Двигатель Газ52

- мощность, кВт(л.с.): 44(60)

Коробка передач: гидромеханическая

Рулевое управление: с гидроусилителем

Шины: 240-381(8,25-15)

Масса снаряженного погрузчика, кг: 6900