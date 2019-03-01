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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              250 000

              Продам Львовский вилочный погрузчик

              Телефон
              +79872965432
              Продавец
              АЛЕКС
              0
              Описание товара
              Продам Львовский вилочный погрузчик в хорошем рабочем состоянии. Практически не эксплуатировался (обслуживает базу - в год заводится не более 10 раз ! всё в рабочем состоянии ! хранение в гаражном боксе . новый АКБ ,произведён капитальный ремонт гидравлического цилиндра подъёмного механизма, новый гидравлический насос и т.д.).
              Основное достоинство автопогрузчиков – это их сравнительно низкая стоимость в ряду подобной техники, а также простое обслуживание и ремонт. Управлять ими довольно легко. Автопогрузчик Львов с двигателем Газ-52 , поставлен НОВЫЙ с хранения в сборе с коробкой передач
              Грузоподъемность,кг: 5000
              Высота подъема, мм: 3300
              Наименьший радиус поворота,мм: 4000+100
              Максимальная скорость,км/час: 25
              Двигатель Газ52
              - мощность, кВт(л.с.): 44(60)
              Коробка передач: гидромеханическая
              Рулевое управление: с гидроусилителем
              Шины: 240-381(8,25-15)
              Масса снаряженного погрузчика, кг: 6900
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