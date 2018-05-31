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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              655

              Мульти протеин MULTI PROTEIN (wheycaseineggs) Lion Brothers 400гр купить банан

              Телефон
              +79119210477
              Продавец
              MAKSONA - ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ
              0
              Описание товара

              Мульти протеин MULTI PROTEIN (whey/casein/eggs) 400гр купить Мультикомпонентный протеин Lion Brothers Мультикомпонентный Протеин Lion Brothers – это комплекс протеинов высшего качества, в состав которого входят: сывороточный протеин, мицелярный казеин, казеинат кальция и яичный альбумин. Сочетание таких видов белка обеспечивает максимальную продолжительность работы белка и питает ваши мышцы не менее 8 часов подряд. В мультикомпонентном протеине Lion Brothers не используются растительные протеины (соя или глютен) для удешевления. Lion Brothers – это всегда только высококачественный белок. Мультикомпонентный протеин Lion Brothers легко растворяется в воде или молоке. Выпускается в 4 вкусах: такие как Крем-Карамель, Банан, Ваниль и Шоколад-Апельсин. Продукция под маркой Lion Brothers это всегда забота о здоровье спортсмена, поэтому наш протеин содержит минимум углеводов, жиров и холестерина. Только самые безопасные подсластители сукралоза и стевия. Наличие соевого лецитина (не более 1%) обеспечивает правильный обмен жиров в организме и повышает их усвояемость, защищает и восстанавливает клетки печени. Гуаровая и ксантановая камеди способствуют нормализации микрофлоры кишечника, а использование натурального фермента папаин способствует полному и эффективному расщеплению белков, нормализации работы желудочно-кишечного тракта и нормализации кишечной микрофлоры. Рекомендации по использованию Мультикомпонентного Протеина Lion Brothers Используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers для восполнения потребности в протеине и достижения ваших целей. Размешайте 1 ложку (35 г) мультикомпонентного протеина Lion Brothers в 200 – 250 мл воды или обезжиренного молока. Регулируйте количество жидкости, чтобы получить лучшую для вас консистенцию и вкус. Используйте 1 – 3 раза в день. Для максимального питания мышц используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers за 2 часа до тренировки, в течение длительного перерыва в питании или на ночь. Используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers только как дополнение к вашей сбалансированной диете. Состав / Пищевая ценность Мультикомпонентный протеин Lion Brothers Ингредиенты: Концентрат сывороточного протеина, Мицелярный казеин, Казеинат кальция, Яичный белок, Соевый лецитин, Гуаровая камедь, Ксантановая камедь, Ароматизатор идентичный натуральному, Папаин, Стевиозид, Сукралоза. Для вкуса Шоколад-Апельсин – какао-порошок натуральный.

              ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ Lion Brothers

              Дозировка: 1 ложка (35 г)

              Количество порций в упаковке 11 (0,4 кг)

               

              на порцию

              суточная потребность

              Калории (кКал / кДж) 

              133.0 / 556.5

               

              Жиры

              2.0 г

              4%

                       Насыщенные жиры

              2.0 г

              12%

                       Транс-жиры

              0.0

               

              Холестерол

              10 мг

              3%

              Натрий

              175 мг

              6%

              Калий

              270 мг

              8%

              Углеводы

              1,3 г

              3%

                        Клетчатка

              0.8 г

              3%

                        Сахар

              1.2 г

               

              Белок

              27.5 г

              24%

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