Мульти протеин MULTI PROTEIN (wheycaseineggs) Lion Brothers 400гр купить банан

Описание товара

Мульти протеин MULTI PROTEIN (whey/casein/eggs) 400гр купить Мультикомпонентный протеин Lion Brothers Мультикомпонентный Протеин Lion Brothers – это комплекс протеинов высшего качества, в состав которого входят: сывороточный протеин, мицелярный казеин, казеинат кальция и яичный альбумин. Сочетание таких видов белка обеспечивает максимальную продолжительность работы белка и питает ваши мышцы не менее 8 часов подряд. В мультикомпонентном протеине Lion Brothers не используются растительные протеины (соя или глютен) для удешевления. Lion Brothers – это всегда только высококачественный белок. Мультикомпонентный протеин Lion Brothers легко растворяется в воде или молоке. Выпускается в 4 вкусах: такие как Крем-Карамель, Банан, Ваниль и Шоколад-Апельсин. Продукция под маркой Lion Brothers это всегда забота о здоровье спортсмена, поэтому наш протеин содержит минимум углеводов, жиров и холестерина. Только самые безопасные подсластители сукралоза и стевия. Наличие соевого лецитина (не более 1%) обеспечивает правильный обмен жиров в организме и повышает их усвояемость, защищает и восстанавливает клетки печени. Гуаровая и ксантановая камеди способствуют нормализации микрофлоры кишечника, а использование натурального фермента папаин способствует полному и эффективному расщеплению белков, нормализации работы желудочно-кишечного тракта и нормализации кишечной микрофлоры. Рекомендации по использованию Мультикомпонентного Протеина Lion Brothers Используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers для восполнения потребности в протеине и достижения ваших целей. Размешайте 1 ложку (35 г) мультикомпонентного протеина Lion Brothers в 200 – 250 мл воды или обезжиренного молока. Регулируйте количество жидкости, чтобы получить лучшую для вас консистенцию и вкус. Используйте 1 – 3 раза в день. Для максимального питания мышц используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers за 2 часа до тренировки, в течение длительного перерыва в питании или на ночь. Используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers только как дополнение к вашей сбалансированной диете. Состав / Пищевая ценность Мультикомпонентный протеин Lion Brothers Ингредиенты: Концентрат сывороточного протеина, Мицелярный казеин, Казеинат кальция, Яичный белок, Соевый лецитин, Гуаровая камедь, Ксантановая камедь, Ароматизатор идентичный натуральному, Папаин, Стевиозид, Сукралоза. Для вкуса Шоколад-Апельсин – какао-порошок натуральный.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ Lion Brothers

Дозировка: 1 ложка (35 г)

Количество порций в упаковке 11 (0,4 кг)

на порцию

суточная потребность

Калории (кКал / кДж)

133.0 / 556.5

Жиры

2.0 г

4%

Насыщенные жиры

2.0 г

12%

Транс-жиры

0.0

Холестерол

10 мг

3%

Натрий

175 мг

6%

Калий

270 мг

8%

Углеводы

1,3 г

3%

Клетчатка

0.8 г

3%

Сахар

1.2 г

Белок

27.5 г

24%