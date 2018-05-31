Мульти протеин MULTI PROTEIN (wheycaseineggs) Lion Brothers 400гр купить банан

Мульти протеин MULTI PROTEIN (whey/casein/eggs) 400гр купить Мультикомпонентный протеин Lion Brothers Мультикомпонентный Протеин Lion Brothers – это комплекс протеинов высшего качества, в состав которого входят: сывороточный протеин, мицелярный казеин, казеинат кальция и яичный альбумин. Сочетание таких видов белка обеспечивает максимальную продолжительность работы белка и питает ваши мышцы не менее 8 часов подряд. В мультикомпонентном протеине Lion Brothers не используются растительные протеины (соя или глютен) для удешевления. Lion Brothers – это всегда только высококачественный белок. Мультикомпонентный протеин Lion Brothers легко растворяется в воде или молоке. Выпускается в 4 вкусах: такие как Крем-Карамель, Банан, Ваниль и Шоколад-Апельсин. Продукция под маркой Lion Brothers это всегда забота о здоровье спортсмена, поэтому наш протеин содержит минимум углеводов, жиров и холестерина. Только самые безопасные подсластители сукралоза и стевия. Наличие соевого лецитина (не более 1%) обеспечивает правильный обмен жиров в организме и повышает их усвояемость, защищает и восстанавливает клетки печени. Гуаровая и ксантановая камеди способствуют нормализации микрофлоры кишечника, а использование натурального фермента папаин способствует полному и эффективному расщеплению белков, нормализации работы желудочно-кишечного тракта и нормализации кишечной микрофлоры. Рекомендации по использованию Мультикомпонентного Протеина Lion Brothers Используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers для восполнения потребности в протеине и достижения ваших целей. Размешайте 1 ложку (35 г) мультикомпонентного протеина Lion Brothers в 200 – 250 мл воды или обезжиренного молока. Регулируйте количество жидкости, чтобы получить лучшую для вас консистенцию и вкус. Используйте 1 – 3 раза в день. Для максимального питания мышц используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers за 2 часа до тренировки, в течение длительного перерыва в питании или на ночь. Используйте мультикомпонентный протеин Lion Brothers только как дополнение к вашей сбалансированной диете. Состав / Пищевая ценность Мультикомпонентный протеин Lion Brothers Ингредиенты: Концентрат сывороточного протеина, Мицелярный казеин, Казеинат кальция, Яичный белок, Соевый лецитин, Гуаровая камедь, Ксантановая камедь, Ароматизатор идентичный натуральному, Папаин, Стевиозид, Сукралоза. Для вкуса Шоколад-Апельсин – какао-порошок натуральный.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ Lion Brothers
Дозировка: 1 ложка (35 г)
Количество порций в упаковке 11 (0,4 кг)
на порцию
суточная потребность
Калории (кКал / кДж)
133.0 / 556.5
Жиры
2.0 г
4%
Насыщенные жиры
2.0 г
12%
Транс-жиры
0.0
Холестерол
10 мг
3%
Натрий
175 мг
6%
Калий
270 мг
8%
Углеводы
1,3 г
3%
Клетчатка
0.8 г
3%
Сахар
1.2 г
Белок
27.5 г
24%