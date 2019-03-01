Описание товара

ПРОДАЮ КАМАЗ 45144

Новый ЕВРО 2

6х4, грузоподъемность 10 т., двигатель КАМАЗ 740. 240 л.с., ЕВРО 2, КПП 152, кузов 18.8 куб., ТНВД ЯЗДА, МОБ, МКБ, ДЗК, еврофаркоп, на шасси 53205-3906020, бак 500л.





КамАЗ 45144 (6х4) представляет собой модернизированный сельскохозяйственный грузовик с функцией 2-сторонней разгрузки. Эксплуатируется в комплексе с автопоездом для транспортировки любых грузов весом не более 14 т. Характеризуется высокой грузоподъемностью и вместительным цельнометаллическим кузовом объемом 18,8 м3, оборудованным тягово-сцепным механизмом. Эффективно функционирует с самосвальными прицепами серии СЗАП, НАФАС и других марок. КамАЗ сельхозник 45144 отличается высокой проходимостью и способностью уверенной езды по любым дорогам, в том числе в полевых условиях в случае, если структурный гранулометрический состав грунта отвечает уровню допустимой проходимости.