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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.03.2019
              2 899 999

              КамАЗ 45144

              Телефон
              +79173940670
              Ключевые слова:
              КамАЗ, 45144, КамАЗ, 45144, Зерновоз, Самосвал
              Продавец
              ООО"Континент Групп"
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              Описание товара

              ПРОДАЮ КАМАЗ 45144

              Новый ЕВРО 2

              6х4, грузоподъемность 10 т., двигатель КАМАЗ 740. 240 л.с., ЕВРО 2, КПП 152, кузов 18.8 куб., ТНВД ЯЗДА, МОБ, МКБ, ДЗК, еврофаркоп, на шасси 53205-3906020, бак 500л.


              КамАЗ 45144 (6х4) представляет собой модернизированный сельскохозяйственный грузовик с функцией 2-сторонней разгрузки. Эксплуатируется в комплексе с автопоездом для транспортировки любых грузов весом не более 14 т. Характеризуется высокой грузоподъемностью и вместительным цельнометаллическим кузовом объемом 18,8 м3, оборудованным тягово-сцепным механизмом. Эффективно функционирует с самосвальными прицепами серии СЗАП, НАФАС и других марок. КамАЗ сельхозник 45144 отличается высокой проходимостью и способностью уверенной езды по любым дорогам, в том числе в полевых условиях в случае, если структурный гранулометрический состав грунта отвечает уровню допустимой проходимости.

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